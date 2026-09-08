Mercado Municipal de Cartago realizará una feria de salud gratuita

Este martes, el Mercado Municipal de Cartago será sede de una feria de salud gratuita para todas las edades a partir de las 8:00 de la mañana.

La actividad ofrecerá exámenes de la vista, glucemia y sangre sin costo, además de charlas sobre hígado graso y presión arterial.

“Se pueden realizar exámenes de sangre, glucemias y de la vista. Vamos a tener charlas muy interesantes, como, por ejemplo, sobre el hígado graso y la presión arterial. La idea es que la gente pueda aprovechar esta oportunidad gratuita para revisarse y también abordar algunos temas de interés”, comentó Ricardo Chacón, administrador del mercado.

El evento incluirá música en vivo, actos patrios y espacios de recreación familiar, así como un bingo con fines solidarios.