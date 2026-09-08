Mercado Municipal de Cartago realizará una feria de salud gratuita

Además realizarán un bingo con un propósito solidario.

Este martes, el Mercado Municipal de Cartago será sede de una feria de salud gratuita para todas las edades a partir de las 8:00 de la mañana.

La actividad ofrecerá exámenes de la vista, glucemia y sangre sin costo, además de charlas sobre hígado graso y presión arterial.

“Se pueden realizar exámenes de sangre, glucemias y de la vista. Vamos a tener charlas muy interesantes, como, por ejemplo, sobre el hígado graso y la presión arterial. La idea es que la gente pueda aprovechar esta oportunidad gratuita para revisarse y también abordar algunos temas de interés”, comentó Ricardo Chacón, administrador del mercado.

El evento incluirá música en vivo, actos patrios y espacios de recreación familiar, así como un bingo con fines solidarios.