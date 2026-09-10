Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) valora rutas alternas para el recorrido de la antorcha.

¿Por qué el MEP valora tomar rutas alternas?

Esto debido al cierre vial en la ruta uno en el sector de Cambronero. Autoridades del MEP mencionaron que no descartan la vía en Jesús María de San Mateo.

Otra variante

Recorrido de la antorcha también tendrá otra variante en un punto tradicional de la capital. El fuego de la independencia no haría su tradicional parada en el Parque Central porque está cerrado por remodelación.

El recibimiento y los actos protocolarios se trasladarán a la plaza de la democracia, frente a la asamblea legislativa

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