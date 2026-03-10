Padres de familia de los estudiantes de la escuela Santa Rosa, en Río Nuevo de Pérez Zeledón, se coordinaron para cerrar el centro educativo. Según afirman, dos estudiantes fueron se les obligó a limpiar materia fecal.

Hechos habrían ocurrido el pasado jueves.

¿Quiénes son las personas acusadas?

La directora y una conserje.

¿Por qué se les apunta de obligar a estudiantes a limpiar materia fecal?

Los padres aseguraron al medio TV Sur Canal 14, que la conserje indicó que ella no iba a limpiar más la materia fecal de los baños de la institución. Ante esto, fue al lugar donde estaba la directora y esta le habría indicado que escogiera a dos niños al azar para limpiar.

“Fueron al aula de sexto año, sacaron dos chiquitos que estaban en clases, que estaban recibiendo materia y los llevaron a los servicios sanitarios, a que se hincaran a recoger escremento del suelo solo con un trapo mojado y agua“, dijo Iván Espinoza, padre de uno de los supuestos afectados.

¿Qué medidas tomó el Ministerio de Educación Pública (MEP)?

Repretel.com consultó al MEP si había algún pronunciamiento oficial sobre esta situación y respondieron que se tomó dos medidas.

¿Cuáles?

Se abrió una investigación sobre el caso y solicitaron la reubicación temporal de la directora y la conserje, mientras se hace la indagación correspondiente.