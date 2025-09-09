El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció un cambio histórico en la normativa para estudiantes de escuelas y colegios del país: a partir de ahora ya no se sancionará el uso de pelo largo, barba o cortes de cabello considerados “extravagantes”.

La decisión fue comunicada a los centros educativos mediante una circular oficial, en la que se solicita implementar la medida de forma inmediata.

Según el MEP, durante años estas disposiciones provocaron controversia, ya que muchos estudiantes incluso llegaban a perder el año escolar por los rebajos en la nota de conducta relacionados con su apariencia.

Con la nueva disposición, los alumnos tendrán libertad para llevar su cabello largo o con diferentes estilos. La única restricción que se mantiene es el uso de tintes de colores, los cuales sí podrán ser sancionados por cada institución.

No obstante, la medida ha generado debate entre padres de familia y docentes, quienes consideran que este cambio podría afectar la disciplina dentro de las aulas.