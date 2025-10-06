Una vez más, el Ministerio de Educación Pública, MEP, suspenderá las lecciones presenciales por las fuertes lluvias del territorio nacional.

Como medida preventiva, el MEP suspendió las lecciones presenciales para este martes 7 de octubre en los centros más afectados, con el fin de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Esta decisión sigue los lineamientos de la alerta #33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que advierte sobre la alta saturación de suelos y las condiciones de riesgo en distintas zonas del país.

Centros educativos cerrados en la Dirección Regional de Occidente

Circuito 3:

Escuela Bajo San Antonio

Escuela Quebradilla

Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F.

Escuela Balboa

Escuela Potrerillo

Escuela Socorro

Escuela San Francisco

Escuela La Guaria

Escuela Carolina Rodríguez de Mirambell

Escuela Yadira Gamboa Blanco

Escuela Ermelinda Mora Carvajal

Escuela Gabino Araya Blanco

Escuela Carlos María Jiménez Ortiz

Escuela La Constancia

Liceo Rural San Antonio Zapotal

CTP Piedades del Sur

Liceo Magallanes

Escuela San Bosco

Escuela El Carmen

Escuela Bajo Matamoros

Escuela Carrera Buena

Escuela El Salvador

Escuela Helí Santamaría Navarro

Escuela La Palma

Centros educativos cerrados en la Dirección Regional de Puntarenas

Circuito 1:

Escuela Riojalandia

IPEC Escuela Augusto Colombari

Circuito 3:

Escuela San Agustín

Escuela Orocú

Circuito 5: