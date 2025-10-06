Una vez más, el Ministerio de Educación Pública, MEP, suspenderá las lecciones presenciales por las fuertes lluvias del territorio nacional.
Como medida preventiva, el MEP suspendió las lecciones presenciales para este martes 7 de octubre en los centros más afectados, con el fin de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Esta decisión sigue los lineamientos de la alerta #33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que advierte sobre la alta saturación de suelos y las condiciones de riesgo en distintas zonas del país.
Centros educativos cerrados en la Dirección Regional de Occidente
Circuito 3:
- Escuela Bajo San Antonio
- Escuela Quebradilla
- Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F.
- Escuela Balboa
- Escuela Potrerillo
- Escuela Socorro
- Escuela San Francisco
- Escuela La Guaria
- Escuela Carolina Rodríguez de Mirambell
- Escuela Yadira Gamboa Blanco
- Escuela Ermelinda Mora Carvajal
- Escuela Gabino Araya Blanco
- Escuela Carlos María Jiménez Ortiz
- Escuela La Constancia
- Liceo Rural San Antonio Zapotal
- CTP Piedades del Sur
- Liceo Magallanes
- Escuela San Bosco
- Escuela El Carmen
- Escuela Bajo Matamoros
- Escuela Carrera Buena
- Escuela El Salvador
- Escuela Helí Santamaría Navarro
- Escuela La Palma
Centros educativos cerrados en la Dirección Regional de Puntarenas
Circuito 1:
- Escuela Riojalandia
- IPEC Escuela Augusto Colombari
Circuito 3:
- Escuela San Agustín
- Escuela Orocú
Circuito 5:
- Escuela El Chagüite
- Escuela Flora Guevara Barahona
- Escuela Barrio San Luis
- Escuela Fray Casiano de Madrid
- Escuela Veinte de Noviembre
- Jardín de Niños de Fray Casiano