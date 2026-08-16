MEP suspende lecciones en más de 800 centros educativos

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informó sobre la suspensión de lecciones en más de 800 centros educativos.
Debido a las condiciones climáticas que generan diversas afectaciones en varias comunidades del país. Se registran daños en las vías, crecimiento y desbordamiento de ríos y quebradas, derrumbes, caída de material e incidentes que dificultan el acceso o tránsito hacia zonas seguras.
Medida aplica para los centros que forman parte de las Direcciones Regionales de Educación de Turrialba, Sarapiquí, Limón, Sulá, Guápiles, San Carlos y Zona Norte-Norte.
“Esta medida se adopta en resguardo de la seguridad de estudiantes, docentes, directores y personal administrativo, debido a las condiciones climáticas provocadas por la Onda Tropical #32”, aseguró el MEP.
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