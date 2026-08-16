MEP suspende lecciones en más de 800 centros educativos

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informó sobre la suspensión de lecciones en más de 800 centros educativos.

¿Por qué?

Debido a las condiciones climáticas que generan diversas afectaciones en varias comunidades del país. Se registran daños en las vías, crecimiento y desbordamiento de ríos y quebradas, derrumbes, caída de material e incidentes que dificultan el acceso o tránsito hacia zonas seguras.

¿En qué centros educativos el MEP suspende lecciones?

Medida aplica para los centros que forman parte de las Direcciones Regionales de Educación de Turrialba, Sarapiquí, Limón, Sulá, Guápiles, San Carlos y Zona Norte-Norte.

“Esta medida se adopta en resguardo de la seguridad de estudiantes, docentes, directores y personal administrativo, debido a las condiciones climáticas provocadas por la Onda Tropical #32”, aseguró el MEP.

Importante

El total de centros educativos con suspensión de lecciones durante el lunes 17 de agosto 2026 es de 862.

De manera parcial, la Dirección Regional de Guápiles con 80 centros cerrados, Dirección Regional de San Carlos con 12 y la Dirección Regional Zona Norte-Norte con 21.

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