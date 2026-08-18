MEP suspende lecciones en casi 1000 centros educativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) mantiene suspendidas de forma preventiva las lecciones en 990 centros educativos de distintas regiones de Costa Rica ante el ingreso de la Onda Tropical #33.
La medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo debido a las condiciones meteorológicas previstas para la tarde y noche de este lunes 17 de agosto.
El MEP detalló que la suspensión de lecciones se mantiene en centros educativos de 11 Direcciones Regionales de Educación:
En total, 990 centros educativos permanecen cerrados de manera preventiva mientras las autoridades vigilan la evolución de las condiciones del tiempo.
La principal duda de las comunidades educativas es si las lecciones se reanudarán este en las próximas horas bien, hasta el miércoles 19 de agosto.
El MEP informó que durante la noche dará seguimiento al comportamiento del tiempo.
Además, las Direcciones Regionales de Educación realizarán una nueva valoración en cada territorio para determinar si mantienen la suspensión o autorizan el regreso a las aulas.
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