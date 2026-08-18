MEP suspende lecciones en casi 1000 centros educativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) mantiene suspendidas de forma preventiva las lecciones en 990 centros educativos de distintas regiones de Costa Rica ante el ingreso de la Onda Tropical #33.

La medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo debido a las condiciones meteorológicas previstas para la tarde y noche de este lunes 17 de agosto.

Estas son las regiones con clases suspendidas

El MEP detalló que la suspensión de lecciones se mantiene en centros educativos de 11 Direcciones Regionales de Educación:

Limón: 285 centros educativos.

285 centros educativos. Turrialba: 216.

216. Guápiles: 139.

139. Sarapiquí: 138.

138. Sulá: 110.

110. Zona Norte-Norte: 48.

48. San Carlos: 38.

38. Cartago: 11.

11. Heredia: 3.

3. Grande de Térraba: 2.

En total, 990 centros educativos permanecen cerrados de manera preventiva mientras las autoridades vigilan la evolución de las condiciones del tiempo.

ACÁ LA LISTAS COMPLETAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

¿Qué pasará con las clases?

La principal duda de las comunidades educativas es si las lecciones se reanudarán este en las próximas horas bien, hasta el miércoles 19 de agosto.

El MEP informó que durante la noche dará seguimiento al comportamiento del tiempo.

Además, las Direcciones Regionales de Educación realizarán una nueva valoración en cada territorio para determinar si mantienen la suspensión o autorizan el regreso a las aulas.

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