MEP suspende lecciones en 105 centros educativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) actualizó este miércoles la cantidad de centros educativos que mantienen la suspensión de lecciones debido a las condiciones climáticas que afectan diferentes zonas del país.

Tras la mejoría en el tiempo y las valoraciones realizadas en campo, el MEP redujo de 473 a 105 la cantidad de centros educativos donde las clases permanecen suspendidas..

Las Direcciones Regionales de Educación verificaron las condiciones de infraestructura, los accesos y el entorno de cada institución para determinar cuáles podían reanudar las actividades de manera segura.

Estas zonas mantienen la suspensión de lecciones

De acuerdo con la actualización del MEP, los 105 centros educativos que todavía mantienen la suspensión se distribuyen de la siguiente manera:

Guápiles: 50 centros educativos.

50 centros educativos. Sarapiquí: 38 centros educativos.

38 centros educativos. Limón: 12 centros educativos.

12 centros educativos. Turrialba: 2 centros educativos.

2 centros educativos. Zona Norte-Norte: 2 centros educativos.

2 centros educativos. Sulá: 1 centro educativo.

En total, se mantienen 105 centros educativos con suspensión parcial de lecciones.

ACÁ LA LISTA COMPLETA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

MEP prioriza la seguridad de estudiantes y docentes

El MEP explicó que las lecciones se reanudaron en los centros donde las autoridades determinaron que existen condiciones seguras para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Por el contrario, las instituciones que todavía presentan riesgos o afectaciones mantienen la suspensión de manera preventiva.

La decisión puede variar de acuerdo con las condiciones particulares de cada comunidad, por lo que el Ministerio mantiene un monitoreo permanente.

Autoridades mantienen vigilancia por las condiciones climáticas

El MEP continuará evaluando la situación en las diferentes regiones del país para determinar cuándo pueden reanudarse las clases en los centros que todavía permanecen afectados.

Las autoridades solicitaron a las familias y comunidades educativas mantenerse atentas a la información oficial del MEP, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

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