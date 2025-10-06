El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció la suspensión de clases para este lunes 6 de octubre en los centros educativos más afectados por las intensas lluvias que han provocado inundaciones, deslizamientos y daños en los accesos a comunidades.

La disposición aplica en instituciones de las Direcciones Regionales de Puntarenas y Occidente, zonas donde las condiciones son más críticas. El MEP informó que la lista de centros afectados se actualizará diariamente si las condiciones climáticas persisten.

La decisión se adoptó tras la coordinación con las autoridades locales, comités municipales de emergencia y direcciones regionales, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La lista de los centros educativos

Circuito 1

Escuela Riojalandia

Escuela Juanito Mora

CTP Puntarenas

Escuela Manuel Mora Valverde

Escuela José Joaquín Mora

Escuela San Miguelito

IPEC Escuela Augusto Colombari

Escuela El Roble

Escuela Rio Barranca

Escuela Ciudadela Kennedy

Escuela San Miguel

Escuela La Guaria

Liceo Antonio Obando Chan

Jardín de Niños Riojalandia

Jardín de Niños El Roble

Escuela San Joaquín.

Circuito 2

Escuela Pitahaya

Escuela el Establo

Escuela el Palmar.

Circuito 3

Escuela San Agustín

Escuela Orocú

Escuela Arturo García Golcher

Escuela Nora María Quesada Chavarría.

Circuito 4

Escuela Ventanas

Circuito 5

Escuela El Chagüite

Escuela Flora Guevara Barahona

Escuela Barrio San Luis

Escuela Fray Casiano de Madrid

Escuela Carrizal

Escuela Veinte de Noviembre

Escuela José Ricardo Orlich

Escuela Delia Urbina de Guevara

Jardín de Niños de Fray Casiano

Jardín de Niños de Puntarenas

Escuela El Carmen, Liceo de Chacarita

Liceo José Martí

Colegio Nocturno José Martí

CINDEA Puntarenas.

Circuito 7

Escuela Peñas Blancas

Escuelas Mesetas

Circuito 3 – Dirección regional Occidente