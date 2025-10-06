El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció la suspensión de clases para este lunes 6 de octubre en los centros educativos más afectados por las intensas lluvias que han provocado inundaciones, deslizamientos y daños en los accesos a comunidades.
La disposición aplica en instituciones de las Direcciones Regionales de Puntarenas y Occidente, zonas donde las condiciones son más críticas. El MEP informó que la lista de centros afectados se actualizará diariamente si las condiciones climáticas persisten.
La decisión se adoptó tras la coordinación con las autoridades locales, comités municipales de emergencia y direcciones regionales, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
La lista de los centros educativos
Circuito 1
- Escuela Riojalandia
- Escuela Juanito Mora
- CTP Puntarenas
- Escuela Manuel Mora Valverde
- Escuela José Joaquín Mora
- Escuela San Miguelito
- IPEC Escuela Augusto Colombari
- Escuela El Roble
- Escuela Rio Barranca
- Escuela Ciudadela Kennedy
- Escuela San Miguel
- Escuela La Guaria
- Liceo Antonio Obando Chan
- Jardín de Niños Riojalandia
- Jardín de Niños El Roble
- Escuela San Joaquín.
Circuito 2
- Escuela Pitahaya
- Escuela el Establo
- Escuela el Palmar.
Circuito 3
- Escuela San Agustín
- Escuela Orocú
- Escuela Arturo García Golcher
- Escuela Nora María Quesada Chavarría.
Circuito 4
Circuito 5
- Escuela El Chagüite
- Escuela Flora Guevara Barahona
- Escuela Barrio San Luis
- Escuela Fray Casiano de Madrid
- Escuela Carrizal
- Escuela Veinte de Noviembre
- Escuela José Ricardo Orlich
- Escuela Delia Urbina de Guevara
- Jardín de Niños de Fray Casiano
- Jardín de Niños de Puntarenas
- Escuela El Carmen, Liceo de Chacarita
- Liceo José Martí
- Colegio Nocturno José Martí
- CINDEA Puntarenas.
Circuito 7
- Escuela Peñas Blancas
- Escuelas Mesetas
Circuito 3 – Dirección regional Occidente
- Escuela Bajo San Antonio
- Escuela Quebradilla
- Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F.
- Escuela Balboa
- Escuela Zapotal
- Escuela Potrerillo
- Escuela Socorro
- Escuela San Francisco
- Escuela Santiago
- Escuela La Guaria
- Escuela Carolina Rodríguez de Mirambell
- Escuela Yadira Gamboa Blanco
- Escuela Ermelinda Mora Carvajal
- Escuela Gabino Araya Blanco
- Escuela Carlos María Jiménez Ortiz
- Escuela La Constancia
- Liceo Rural San Antonio Zapotal
- CTP Piedades del sur
- Liceo Magallanes
- Escuela San Bosco
- Escuela El Carmen
- Escuela Bajo Matamoros
- Escuela Carrera Buena
- Escuela El Salvador
- Escuela Helí Santamaría Navarro
- Escuela La Palma
- Escuela Dr. Carlos Luis Valverde V.