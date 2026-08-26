MEP suspende las clases en 40 centros educativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anuncia que 40 centros educativos continuarán cerrados este jueves 27 de agosto, como medida preventiva ante las condiciones climáticas que persisten en distintas zonas del país.

Reporte actualizado (tabla)

Dirección Regional de Educación Centros educativos cerrados Estado Guápiles 4 Parcial Sarapiquí 4 Parcial Zona Norte-Norte 32 Parcial TOTAL 40

Política de Educación Híbrida del MEP

“Durante el período de cierre, los centros educativos afectados deberán aplicar la Política de Educación Híbrida (PEHí) y activar el protocolo institucional correspondiente, utilizando las alternativas disponibles para garantizar la continuidad del proceso educativo”, dijo el ministerio.

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El MEP mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas y de acceso a los centros educativos. Las clases se retomarán conforme existan condiciones seguras para estudiantes y personal de los centros educativos.