El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció una nueva medida que prohibirá el uso de teléfonos celulares dentro de las aulas en escuelas y colegios del país. Esta decisión, impulsada por el Ministro de Educación, tiene como objetivo reducir las distracciones y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

¿Qué implica la nueva prohibición de celulares en el aula?

La nueva regulación formará parte de una actualización al reglamento de aprendizaje del MEP y busca establecer un entorno más enfocado en la educación. Según el Ministerio, los celulares representan una constante distracción para los estudiantes, lo que interfiere con el proceso de enseñanza.

La medida aún debe ser aprobada por el Consejo Superior de Educación en los próximos días. Una vez avalada, entrará en vigor oficialmente en todos los centros educativos públicos del país a partir del año 2026.

Excepciones y uso permitido en recreos

Aunque la medida será estricta dentro del aula, se permitirá el uso de teléfonos celulares durante los recreos. Además, habrá excepciones específicas para cuando los docentes o centros educativos los requieran como herramienta de apoyo en metodologías de aprendizaje que involucren el uso de tecnología.

Centros educativos ya aplican la norma con buenos resultados

Algunos centros educativos ya han adoptado esta medida de forma anticipada. Es el caso de la Escuela Juan Rafael Mora, ubicada en San José, donde aseguran que la eliminación de los celulares en clase ha tenido resultados positivos en la concentración y el rendimiento de los estudiantes.