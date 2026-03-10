MEP toma decisión clave tras el asesinato de un estudiante en vía pública

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reaccionó tras el asesinato de un estudiante del IPEC de Liberia, ocurrido este lunes en vía pública.

El ministro Leonardo Sánchez Hernández expresó solidaridad con la familia del joven fallecido y con toda la comunidad educativa afectada por el hecho violento.

“Queremos expresar nuestra profunda solidaridad con la familia del estudiante fallecido y con toda la comunidad educativa del IPEC de Liberia ante un hecho tan doloroso que nos conmueve como país”, señaló el jerarca.

Hecho ocurrió fuera del centro educativo

El ministro aclaró que el crimen ocurrió fuera de las instalaciones del centro educativo, por lo que el caso está bajo investigación de las autoridades judiciales.

Actualmente, el expediente lo manejan agentes del Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público de Costa Rica, quienes deberán determinar las circunstancias del homicidio.

“Esta situación ocurrió fuera del centro educativo, en vía pública, y está siendo investigada por las autoridades competentes”, indicó Sánchez.

MEP toma decisión clave: brindará apoyo psicológico a la comunidad educativa

Tras el asesinato, el MEP activó un protocolo de acompañamiento para estudiantes, docentes y funcionarios del IPEC de Liberia.

La institución coordina acciones con la Dirección Regional de Educación de Liberia para ofrecer contención emocional y apoyo psicológico a quienes resultaron impactados por el hecho.

Las autoridades educativas reconocen que un suceso de esta naturaleza genera fuertes efectos emocionales dentro de la comunidad estudiantil.

“La violencia es responsabilidad de toda la sociedad”

El ministro lanzó además un mensaje directo sobre el papel de las familias y comunidades.

Sánchez recordó que los estudiantes pasan menos del 15% de su tiempo anual dentro de los centros educativos, por lo que la formación en valores también depende de otros entornos.

“La formación en respeto, convivencia y valores también se construye en el hogar, en la familia y en la comunidad”, afirmó.

Finalmente, el jerarca insistió en que proteger a los jóvenes es una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la sociedad.