MEP mantiene la suspensión de lecciones en más de 400 centros educativos

Se mantendrá la suspensión en 473 centros educativos.

El Ministerio de Educación Pública (MEP), actualizó la lista de centros educativos que mantendrán la suspensión de lecciones debido a la emergencia climática que se presentó en los últimos días.

¿Cuántos centros educativos del MEP se mantendrán cerrados?

Se mantendrá la suspensión en 473 centros educativos.

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La decisión se justifica en base en el Informe Meteorológico N.° 12 del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), emitido este 18 de agosto a las 10:00 a. m., que reporta una disminución significativa de las lluvias durante el lunes y la madrugada de este martes debido al alejamiento de la Onda Tropical n° 33.

Tabla

Dirección Regional de EducaciónCentros con suspensiónAlcance
Limón23Parcial
Turrialba36Parcial
Sarapiquí138Total
Guápiles131Parcial
Sulá110Total
Zona Norte-Norte24Parcial
San Carlos0Sin suspensión
Cartago11Parcial
Heredia0Sin suspensión
Grande de Térraba0Sin suspensión
San José Norte0Sin suspensión
TOTAL473 

“Las disposiciones se ajustarán si cambian las condiciones meteorológicas o territoriales y cualquier actualización se comunicará por los canales oficiales”, informó el MEP.

Acá puede consultar la lista completa de los centros educativos en el documento.

LISTA DE CENTROS EDUCATIVOS SUSPENDIDOS 18-08-2026 3 00 P MDescargar