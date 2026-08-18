MEP mantiene la suspensión de lecciones en más de 400 centros educativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP), actualizó la lista de centros educativos que mantendrán la suspensión de lecciones debido a la emergencia climática que se presentó en los últimos días.

¿Cuántos centros educativos del MEP se mantendrán cerrados?

Se mantendrá la suspensión en 473 centros educativos.

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La decisión se justifica en base en el Informe Meteorológico N.° 12 del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), emitido este 18 de agosto a las 10:00 a. m., que reporta una disminución significativa de las lluvias durante el lunes y la madrugada de este martes debido al alejamiento de la Onda Tropical n° 33.

Tabla

Dirección Regional de Educación Centros con suspensión Alcance Limón 23 Parcial Turrialba 36 Parcial Sarapiquí 138 Total Guápiles 131 Parcial Sulá 110 Total Zona Norte-Norte 24 Parcial San Carlos 0 Sin suspensión Cartago 11 Parcial Heredia 0 Sin suspensión Grande de Térraba 0 Sin suspensión San José Norte 0 Sin suspensión TOTAL 473

“Las disposiciones se ajustarán si cambian las condiciones meteorológicas o territoriales y cualquier actualización se comunicará por los canales oficiales”, informó el MEP.

Acá puede consultar la lista completa de los centros educativos en el documento.