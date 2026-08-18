MEP mantiene la suspensión de lecciones en más de 400 centros educativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP), actualizó la lista de centros educativos que mantendrán la suspensión de lecciones debido a la emergencia climática que se presentó en los últimos días.
Se mantendrá la suspensión en 473 centros educativos.
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La decisión se justifica en base en el Informe Meteorológico N.° 12 del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), emitido este 18 de agosto a las 10:00 a. m., que reporta una disminución significativa de las lluvias durante el lunes y la madrugada de este martes debido al alejamiento de la Onda Tropical n° 33.
|Dirección Regional de Educación
|Centros con suspensión
|Alcance
|Limón
|23
|Parcial
|Turrialba
|36
|Parcial
|Sarapiquí
|138
|Total
|Guápiles
|131
|Parcial
|Sulá
|110
|Total
|Zona Norte-Norte
|24
|Parcial
|San Carlos
|0
|Sin suspensión
|Cartago
|11
|Parcial
|Heredia
|0
|Sin suspensión
|Grande de Térraba
|0
|Sin suspensión
|San José Norte
|0
|Sin suspensión
|TOTAL
|473
“Las disposiciones se ajustarán si cambian las condiciones meteorológicas o territoriales y cualquier actualización se comunicará por los canales oficiales”, informó el MEP.
Acá puede consultar la lista completa de los centros educativos en el documento.