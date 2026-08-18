MEP abre oportunidad para que miles de interinos consigan plaza en propiedad

Más de 16 mil funcionarios interinos del Ministerio de Educación Pública (MEP) podrían tener la oportunidad de obtener una plaza en propiedad, luego de que se habilitara el proceso para manifestar interés.

Los funcionarios que consideren que cumplen con los requisitos tendrán hasta el 21 de septiembre para presentar su manifestación de interés y la documentación correspondiente.

¿Quiénes pueden optar?

El proceso está dirigido al personal de Título II del Estatuto de Servicio Civil, que incluye personal docente, técnico docente y administrativo docente.

Entre los principales requisitos se encuentra ocupar una plaza vacante y haber acumulado al menos dos años continuos e ininterrumpidos de servicio al 17 de noviembre de 2025.

Además, los funcionarios deberán mantenerse activos al momento de realizarse el nombramiento.

Buscan estabilidad laboral

Para los trabajadores que llevan años laborando como interinos, la posibilidad de obtener una plaza en propiedad representa una oportunidad de mayor estabilidad laboral.

El MEP recibirá las manifestaciones de interés y posteriormente revisará cada caso para determinar cuáles funcionarios cumplen con las condiciones establecidas para optar por un nombramiento en propiedad.

El plazo para realizar el trámite vence el 21 de septiembre.

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