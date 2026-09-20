MEP informa que vienen cambios en el calendario escolar

Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, informó que vienen cambios en el calendario escolar.

Según recalcó el jerarca, buscan equilibrio tanto para los docentes como para los estudiantes. La idea es incluir dentro del calendario actividades complementarias, como científicas, técnicas, artísticas, deportivas y recreativas.

Declaraciones del Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre el calendario escolar

“Entender el día lectivo como un concepto más integral que incorpore la capacitación y formación docente y las actividades pedagógicas complementarias, fue muy bien recibida”, dijo Leonardo Sánchez.

En cuestión de dos semanas, el MEP va a realizar una conferencia de prensa para presentar cómo quedará el nuevo calendario escolar 2027.

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Ajustes esperados

Según informó el ministro a Noticias Repretel, la idea es que los 200 días contemplen actividades, capacitaciones a los docentes, vacaciones, clases efectivas y espacios sindicales.

El ministro informó que el planteamiento pretende que el día lectivo no sea únicamente clases, sino que también se combine con otros espacios.