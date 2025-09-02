El Colegio Experimental Bilingüe de Palmares se convirtió en el centro de la polémica tras hacerse en redes sociales un video de un estudiante inhalando polvo blanco.

¿En qué momento se realizó el video?

Según se indica, este video se realizó en el tiempo de recreo, como parte de un reto.

Dicha situación genera gran preocupación de los padres de familia y personal docente, por las prácticas que desarrollan los jóvenes en centros educativos y los riesgos a la salud.

Medidas

Como medidas del Ministerio de Educación Pública (MEP), el joven fue remitido al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para los procesos correspondientes.

Versión de los estudiantes

Los estudiantes indicaron a Noticias Repretel que a lo interno de los baños, jóvenes consumen droga o utilizan vapeadores.

Posición del Ministerio de Educación Pública (MEP)

“De acuerdo a la información enviada por la supervisión del circuito, se pudo determinar que dicho joven se encuentra matriculado en el centro educativo, por lo que se activó el protocolo correspondiente“, dijo Miguel Sibaja, de la Dirección Regional de Occidente.

Al parecer, el video fue tomado hace varios meses.