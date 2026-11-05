MEP entrega chalecos reflectivos a más de 44.000 estudiantes

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) entregó 44.775 chalecos reflectivos a estudiantes de 123 centros educativos que participan en el programa “Camino Seguro a la Escuela”, con el objetivo de mejorar su visibilidad y reducir los riesgos durante sus desplazamientos.

Los implementos buscan brindar mayor protección a la población estudiantil que se traslada a pie, en bicicleta o motocicleta hacia y desde sus centros educativos.

Además, los chalecos podrán utilizarse durante giras educativas y otras actividades que se realicen fuera de las instalaciones escolares.

La iniciativa también busca involucrar a las familias y al personal de los centros educativos en la protección de los menores de edad y en la promoción de condiciones más seguras para sus traslados.

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Finalmente, el MEP hizo un llamado a los estudiantes y sus familias para incorporar el uso del chaleco reflectivo como una práctica habitual de seguridad vial, tanto en los recorridos hacia los centros educativos como en otras actividades fuera de ellos.

Escrito por: Daniel Palma Durán.