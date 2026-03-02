MEP firma acuerdo internacional que impactará a miles de estudiantes en el país

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) firmó un compromiso internacional que podría transformar la alimentación escolar en Costa Rica durante los próximos años.

El país ingresó oficialmente a la Coalición de Alimentación Escolar, una iniciativa liderada por el Programa Mundial de Alimentos que reúne a más de 100 naciones con el objetivo de garantizar que cada niño reciba una comida diaria saludable y nutritiva en la escuela antes del año 2030.

Con esta adhesión, el MEP fortalece el Programa de Alimentación y Nutrición Escolar (PANEA) y asume cinco compromisos clave que buscan mejorar la equidad, la cobertura y la calidad del servicio en todo el territorio nacional.

MEP garantizará cobertura superior al 85% en primaria

Como primer compromiso, el MEP aseguró que mantendrá una cobertura universal del servicio esencial de alimentación en primaria, con el objetivo de promover la permanencia educativa y reducir las desigualdades.

La institución proyecta sostener una cobertura superior al 85% de manera continua, lo que permitirá que miles de estudiantes reciban diariamente una alimentación adecuada dentro del sistema educativo público.

Menús escolares incluirán adecuaciones culturales para pueblos indígenas

El segundo compromiso establece que el MEP realizará adecuaciones culturales en los menús destinados a pueblos indígenas.

La institución incorporará alimentos tradicionales, aplicará criterios nutricionales específicos y promoverá la preservación de las tradiciones alimentarias.

El Ministerio prevé que estos cambios comiencen a implementarse a partir de 2027.

Más fiscalización y alianzas para fortalecer el servicio

El MEP también se comprometió a articular acciones interinstitucionales para garantizar la continuidad del servicio de alimentación y el abastecimiento con aliados estratégicos.

Además, la institución robustecerá el sistema de fiscalización del proceso antes del año 2028, con el fin de asegurar transparencia, eficiencia y sostenibilidad en la prestación del servicio.

Estudios de percepción para mejorar la alimentación escolar

Como parte de los compromisos, el MEP realizará estudios de percepción dirigidos a estudiantes, trabajadores del servicio y comunidades educativas.

Estos análisis permitirán evaluar el funcionamiento del sistema de alimentación escolar y facilitarán la toma de decisiones para introducir mejoras sostenibles en el programa.

Programa Mundial de Alimentos respalda el paso de Costa Rica

María Dolores Castro Benítez, directora regional del Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe, destacó que la adhesión de Costa Rica reafirma el compromiso con los programas nacionales de alimentación escolar.

La funcionaria señaló que este tipo de iniciativas genera un impacto positivo y significativo en la vida de miles de estudiantes en la región.