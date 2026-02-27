MEP realiza cambios radicales en conducta y evaluación

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció un cambio estructural en el sistema educativo costarricense.

El nuevo reglamento de evaluación de los aprendizajes y conducta, aprobado tras meses de trabajo en el Consejo Superior de Educación, redefine la forma en que se evalúa, se convive y se garantiza la calidad educativa en las aulas.

Las autoridades aseguran que el objetivo es claro: brindar reglas firmes, evaluación rigurosa y mejores condiciones para docentes y estudiantes.

MEP transforma la macroevaluación: pruebas más profundas por asignatura

El nuevo reglamento modifica radicalmente la macroevaluación nacional.

Ahora, las pruebas serán individuales por asignatura, más robustas y más profundas. Esta medida permitirá conocer con precisión qué está aprendiendo cada estudiante.

Evaluar bien es respetar el trabajo del aula y garantizar que cada contenido tenga seguimiento real.

Vuelve la evaluación de la escritura

El MEP reincorpora la evaluación formal de la escritura como parte esencial del aprendizaje.

La premisa es contundente: un país que no escribe bien, no piensa bien. Medir la escritura fortalece las habilidades cognitivas del estudiante y dignifica el trabajo de miles de docentes.

Regulación del celular en el aula: más concentración y respeto

El reglamento regula el uso del celular y dispositivos electrónicos dentro del aula.

La medida no busca prohibir por prohibir. Busca evitar que el docente compita con una pantalla y recuperar la atención plena en el proceso educativo.

El orden en el aula no significa control excesivo; significa respeto por el aprendizaje.

Se elimina el arrastre de materias

Uno de los cambios más significativos es la eliminación del arrastre de materias.

Ahora el estudiante avanzará con bases sólidas y contará con oportunidades claras de recuperación académica. La reforma apuesta por menos parches y más coherencia.

La meta es elevar la seriedad académica y fortalecer el proceso formativo.

La conducta vuelve a tener consecuencias reales

El nuevo reglamento establece consecuencias claras ante faltas de conducta.

La medida no pretende castigar, sino proteger el derecho del grupo a aprender. También devuelve al docente herramientas claras para sostener la autoridad pedagógica dentro del aula.

El respeto hacia quien enseña se convierte en un eje central del sistema educativo.

Escuela y familia: una alianza indispensable

El MEP recalca que la educación no se construye solo en la escuela, sino también en el hogar.

Las familias deben apoyar hábitos de estudio, acompañar el aprendizaje y formar carácter. Cuando escuela y familia avanzan juntas, el estudiante avanza con mayor fuerza.

Acá el video completo del MEP