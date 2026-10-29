MEP busca fortalecer la formación técnica

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El Ministerio de Educación Pública (MEP) reunió a 157 directores de centros educativos y oficinas centrales con el fin de fortalecer la formación técnica y responder a los cambios tecnológicos y a las necesidades del mercado laboral.
Durante el encuentro, los participantes analizaron temas como la inteligencia artificial y las habilidades que requieren las empresas.
Esta iniciativa también buscó estrechar la relación entre los colegios técnicos, el sector empresarial y las universidades.