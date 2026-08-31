MEP anuncia la suspensión de lecciones en 15 centros educativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) actualizó la lista de centros educativos donde no habrá lecciones este martes 1 de setiembre de 2026.
De acuerdo con los reportes más recientes de las Direcciones Regionales de Educación y las verificaciones realizadas en campo, 15 centros educativos se mantendrán sin clases, debido a las condiciones que aún afectan el acceso seguro y la prestación presencial del servicio educativo.
“Durante el período de suspensión, los centros educativos afectados deberán aplicar la Política de Educación Híbrida (PEHí) y activar el protocolo institucional correspondiente, utilizando las alternativas disponibles para garantizar la continuidad del proceso educativo”, afirmó el ministerio.
Las lecciones presenciales se retomarán cuando existan condiciones seguras para estudiantes y personal. MEP mantiene el monitoreo de las instituciones.