MEP anuncia la suspensión de lecciones en 15 centros educativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) actualizó la lista de centros educativos donde no habrá lecciones este martes 1 de setiembre de 2026.

De acuerdo con los reportes más recientes de las Direcciones Regionales de Educación y las verificaciones realizadas en campo, 15 centros educativos se mantendrán sin clases, debido a las condiciones que aún afectan el acceso seguro y la prestación presencial del servicio educativo.

¿Qué centros educativos del MEP se mantendrán cerrados?

“Durante el período de suspensión, los centros educativos afectados deberán aplicar la Política de Educación Híbrida (PEHí) y activar el protocolo institucional correspondiente, utilizando las alternativas disponibles para garantizar la continuidad del proceso educativo”, afirmó el ministerio.

¿Cuándo se retomarán las lecciones?

Las lecciones presenciales se retomarán cuando existan condiciones seguras para estudiantes y personal. MEP mantiene el monitoreo de las instituciones.