MEP anuncia alianza con la FIFA que beneficiará a miles de estudiantes

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó una alianza con la FIFA, que beneficiará a miles de estudiantes en todo el territorio nacional.

Iniciativa fue llevada a cabo por parte del primer caballero de la República, Jeffrey Umaña.

¿Qué proyecto desarrollará el MEP en alianza con la FIFA?

Bajo el objetivo de la importancia del deporte dentro de la educación, se desarrollarán canchas de fútbol.

“Vamos a invertir decenas de miles de dólares a lo largo y ancho de todo el país en canchas de fútbol con todas las condiciones, para que nuestros estudiantes, niñas y niños, puedan disfrutar del deporte”, dijo Leonardo Sánchez, ministro de Educación.

Las canchas se diseñarán para ampliar la educación física e incentivar el deporte a nivel nacional.

Primeros beneficiados

Sánchez adelantó que la primera escuela que se verá beneficiada será la Escuela Asunción, institución que tiene 130 estudiantes. Otros colegios que tendrán campo de fútbol será el Liceo Dr. Vicente Lachner y Liceo Fernando Volio.

Demás colaboradores

En la alianza también se encuentran empresas privadas y la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

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