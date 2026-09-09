MEP adelanta cambios que se preparán para el próximo curso lectivo

Los resultados de las pruebas del programa para la evaluación internacional de los estudiantes dejaron al descubierto una dura realidad que se vive en las aulas del país. El ministro de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez, tuvo la mañana de este 9 de setiembre una entrevista con Noticias Repretel, un día después de dar a conocer los resultados de dichas pruebas.

Recordar que las pruebas PISA miden si los jóvenes de 15 años pueden utilizar lo aprendido para resolver sitauciones reales.

Cambios en el MEP

Entre las propuestas está reducir en 200 horas la jornada laboral, replantear el calendario escolar para darle más espacio al docente y actualizar los programas de Matemáticas, Ciencias y Español.

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Resultados de las pruebas

La urgencia se refleja en los números:

Matemática

El dato más crítico está en matemáticas. Solo 3 de cada 10 estudiantes alcanza el nivel básico.

Lectura y ciencias

En lectura 5 de cada 10 esridiantes alcanza un nivel básico y en ciencias, 6 de cada 10 estudiantes.

“Debemos como país mejorar en Lectura y Matemáticas. En ciencias dimos un salto muy importante”, dijo Sánchez.

Dato

Más de 100 mil estudiantes ya utilizan recursos con inteligencia artificial para reforzar estas materias.