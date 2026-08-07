¿Menos lluvias durante los próximos días?, esa es la pregunta que se hacen muchos por el ingreso del polvo del Sahara este fin de semana.

¿Qué condiciones del tiempo provocará el polvo del Sahara?

La masa de aire seco provocará una disminución de la actividad lluviosa. La reducción será más notoria conforme se intensifique la presencia.

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¿Dónde serán más notorios los efectos?

Sus efectos en las condiciones del tiempo serán más notorios en el Valle Central y el Pacífico del país.

El polvo llega a Costa Rica tras viajar unos 8 mil kilómetros desde África. Los fuertes vientos lo transportan sobre el enorme Océano Atlántico hasta la región.

Precaución para quienes son propensos a situaciones respiratorias.