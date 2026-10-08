Reportan dos menores desaparecidos en Heredia

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre la desaparición de dos menores en la provincia de Heredia y solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizarlos.

Según comunicaron las autoridades, se trata de Daniel Smith García, de 16 años, y Hamilton Rojas Rodríguez, de 13 años.

A ambos los vieron por última vez este miércoles 7 de octubre en San Josecito de San Rafael, Heredia. Ese mismo día fueron reportados como desaparecidos.

Si usted cuenta con información que pueda ayudar a localizar a los menores, puede comunicarse al 800 8000 645, del OIJ.

Por: Camila Rosales Méndez

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