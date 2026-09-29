Menores de 15 años podrían quedarse sin redes sociales

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa plantea establecer los 15 años como edad mínima para crear y mantener cuentas en redes sociales en Costa Rica.

La iniciativa busca que las plataformas implementen mecanismos para impedir que menores de esa edad abran perfiles.

Además, contempla sanciones para las empresas que permitan el acceso incumpliendo las nuevas reglas.

Proyecto plantea controles para las redes sociales

La propuesta establece que las plataformas deberán aplicar mecanismos de verificación de edad para evitar que menores de 15 años creen o mantengan cuentas.

El proyecto también contempla multas de entre 10 y 30 salarios base, según las circunstancias de cada incumplimiento.

Además, plantea un impuesto anual para las empresas propietarias de estas plataformas.

La propuesta contempla excepciones para plataformas de mensajería y videojuegos, por lo que la restricción se concentraría en las redes sociales comprendidas por el proyecto.

¿Qué pasaría con las plataformas?

El texto también plantea que las empresas paguen un impuesto anual equivalente a 100 salarios base.

Los recursos se destinarían al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), según la propuesta.

La iniciativa busca reducir la exposición de menores a riesgos asociados con el uso de redes sociales y establecer controles sobre el manejo de sus datos personales.

Por ahora, la medida no está vigente. El proyecto deberá avanzar por el trámite legislativo correspondiente y ser discutido antes de que pueda convertirse eventualmente en ley.