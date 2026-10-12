Encuentran menores intoxicados en fiesta clandestina

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

La Policía Municipal de Puriscal, en conjunto con la Fuerza Pública, intervino una fiesta clandestina en la que encontraron menores de edad en estado de intoxicación. La actividad se realizaba la noche del sábado en el sector del Bajonazo.

Entre 30 y 40 jóvenes estaban en el sitio

Según informó la Policía Municipal, en la propiedad se encontraban entre 30 y 40 jóvenes y menores de edad cuando los oficiales llegaron a atender la situación.

Durante la intervención, las autoridades detectaron menores intoxicados, así como problemas de desorden público y vial que afectaban a la comunidad.

Oficiales confeccionaron más de 13 infracciones

Como parte de las acciones realizadas en el sitio, la Policía de Tránsito confeccionó más de 13 infracciones por incumplimientos a la Ley de Tránsito.

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Además, los oficiales permanecieron cerca de dos horas atendiendo la situación.

Autoridades alertan sobre fiestas clandestinas

La Policía Municipal señaló que este tipo de actividades se ha vuelto recurrente durante los fines de semana en el cantón. Según las autoridades, en estos eventos se presentan situaciones relacionadas con el consumo de alcohol y drogas, la presencia de menores de edad y las alteraciones al orden público.

Ante esta situación, la Policía Municipal hizo un llamado a los padres de familia y encargados para que conversen con los jóvenes sobre los riesgos de participar en estas actividades.