Menores baleados en su casa quedarán bajo protección del PANI

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Los dos hermanos de 11 y 15 años baleados en Cartago quedarán bajo protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tras salir del hospital, según informó la institución.

La medida se tomó ante los riesgos detectados y una posible negligencia de las personas encargadas de su cuidado, extendiéndose también a los otros dos menores que forman parte de esta familia.

Tres de los niños serán ubicados con un familiar, mientras que otro permanecerá con su padre biológico, y los hermanos heridos continúan estables en el Hospital Max Peralta tras recibir impactos de bala en sus piernas.