Inicia juicio: Dos menores habrían llevado a un joven a una casa para que lo asesinaran

Esta semana iniciará el juicio contra un hombre de apellidos García, acusado por la Fiscalía de Puntarenas como presunto responsable del homicidio calificado de un menor de edad.

Menores lo habrían llevado hasta una vivienda

Según la acusación, dos menores habrían llevado a la víctima hasta una vivienda ubicada en Chacarita de Puntarenas, donde se encontraba el sospechoso.

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Fiscalía lo acusa de dispararle

Una vez en el lugar, García presuntamente le habría disparado al joven, causándole la muerte. Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2025.

El debate permitirá conocer las pruebas y testimonios con los que la Fiscalía busca demostrar la responsabilidad del imputado en este crimen.

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