Menor apareció con las manos amarradas: Policía investiga retención por préstamos “gota a gota”

Fecha de publicación: 13 de September de 2026

Fecha de modificación: 13 de September de 2026

La Policía investiga si un menor de 13 años fue retenido durante varias horas con las manos atadas por un supuesto préstamo “gota a gota” en San Rafael de Guatuso, Alajuela.

Familia reportó al menor como desaparecido

El niño salió de su vivienda alrededor de las 5 p. m. del jueves 10 de septiembre. Horas después, fue localizado en una zona montañosa de barrio La Mapola.

Lo encontraron con las manos amarradas

Según el reporte recibido por la Cruz Roja, el menor fue encontrado embarrialado y con las manos amarradas.

Los paramédicos llegaron al sitio cerca de las 10 p. m. y realizaron una valoración al niño.

No requirió traslado al hospital

Tras la valoración, los cruzrojistas determinaron que el menor se encontraba estable y no requería ser trasladado a un centro médico.

Ahora, las autoridades investigan qué ocurrió durante las horas en que el menor permaneció desaparecido y si el hecho estaría relacionado con un préstamo conocido como “gota a gota”.

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