Menor apareció con las manos amarradas: Policía investiga retención por préstamos “gota a gota”

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La Policía investiga si un menor de 13 años fue retenido durante varias horas con las manos atadas por un supuesto préstamo “gota a gota” en San Rafael de Guatuso, Alajuela.
El niño salió de su vivienda alrededor de las 5 p. m. del jueves 10 de septiembre. Horas después, fue localizado en una zona montañosa de barrio La Mapola.
Según el reporte recibido por la Cruz Roja, el menor fue encontrado embarrialado y con las manos amarradas.
Los paramédicos llegaron al sitio cerca de las 10 p. m. y realizaron una valoración al niño.
Tras la valoración, los cruzrojistas determinaron que el menor se encontraba estable y no requería ser trasladado a un centro médico.
Ahora, las autoridades investigan qué ocurrió durante las horas en que el menor permaneció desaparecido y si el hecho estaría relacionado con un préstamo conocido como “gota a gota”.
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