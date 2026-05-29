Un adolescente de 17 años permanece en condición delicada en el Hospital Max Peralta luego de ser atacado a balazos la noche de este jueves en el sector de San Rafael de Oreamuno, en Cartago.

Según la información preliminar, el joven se encontraba dentro de un vehículo cuando lo interceptaron dos sujetos que viajaban en motocicleta. Los atacantes se acercaron al automóvil y dispararon en múltiples ocasiones.

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Recibió un disparo en el pecho

Durante el ataque, el menor de edad resultó herido de gravedad tras recibir un impacto de bala en el pecho, por lo que se trasladó de emergencia al Hospital Max Peralta, donde permanece luchando por su vida.

Este caso se suma a otro hecho violento ocurrido horas antes en el sector de Quircot, donde a un conductor lo atacaron a balazos y permanece hospitalizado en condición delicada.

Violencia mantiene en alerta a Cartago

Las autoridades señalan que Cartago continúa enfrentando una ola de violencia vinculada a disputas entre grupos criminales que buscan controlar territorios para la venta de drogas.

Ante esta situación, cuerpos policiales han realizado operativos e intervenciones en distintos puntos conflictivos de la provincia con el objetivo de reducir los hechos violentos y desarticular organizaciones delictivas.