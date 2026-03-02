¡Brutal ataque! Menor de edad fue baleado frente a su casa

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un menor de 17 años resultó herido por proyectil de arma de fuego la madrugada de este lunes en Siquirres, luego de que dos sujetos lo interceptaran frente a su vivienda y le dispararan en al menos tres ocasiones.

El reporte ingresó a las 5:31 a. m., según datos preliminares de las autoridades.

Lo atacaron cuando sacaba su motocicleta

De acuerdo con la información inicial, el joven se encontraba en las afueras de su casa sacando una motocicleta cuando, aparentemente, fue abordado por dos hombres.

Por razones que aún no están claras, los sospechosos le dispararon en tres ocasiones a la altura del tórax y luego escaparon del sitio.

Lo trasladaron en vehículo particular al EBAIS

Tras el ataque, familiares o personas cercanas auxiliaron al menor y lo trasladaron en un vehículo particular al EBAIS de Siquirres, donde recibió atención médica.

De momento, las autoridades no han brindado detalles sobre su condición de salud.

Investigación en curso para dar con los responsables

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer el móvil del ataque y ubicar a los responsables, quienes se dieron a la fuga tras cometer la agresión.

Las autoridades trabajan en la recolección de indicios y en la revisión de posibles testimonios que permitan avanzar en el caso.