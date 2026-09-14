Menor es detenido por balacera que dejó un muerto en Hatillo

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un menor de solo 16 años fue detenido junto a otro hombre como sospechosos de asesinar minutos antes a un hombre en Colonia 15 de Septiembre en Hatillo.

La balacera ocurrió la tarde de este domingo, cuando las autoridades recibieron el reporte de disparos en el sector de Hatillo, lo que movilizó a los cuerpos policiales a la zona.

La detención del menor y del otro hombre se produjo como parte de la investigación del homicidio ocurrido en Colonia 15 de Septiembre, mientras las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer los hechos.