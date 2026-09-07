Bicimoto con tres ocupantes cae y deja menor en condición crítica

Accidente ocurrió en Limón.

Por razones que se desconocen, una bicimoto en la que viajaban tres personas, dos adultos y un menor de edad, cayó la noche de este domingo en San Luis de Guácimo, Limón.

Menor en condición crítica

Tras el accidente, una unidad de la Cruz Roja atendió a los tres ocupantes. Uno de ellos, el menor de edad, fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Guácimo.

Dos adultos estables

Los otros dos ocupantes fueron valorados por los paramédicos y se reportaron en condición estable. Las circunstancias que provocaron la caída de la bicimoto serán determinadas por las autoridades.

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