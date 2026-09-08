OIJ allana casa de menor tras amenazas de tiroteos contra estudiantes y docentes

Un menor de 15 años fue detenido este martes durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una vivienda ubicada en Barbacoas de Puriscal, San José.

Amenazas incluían posibles tiroteos y bombas

La investigación comenzó en mayo de este año, luego de que un centro educativo denunciara la recepción de una serie de correos electrónicos con amenazas relacionadas con posibles tiroteos, colocación de bombas y presencia de armas de fuego dentro de la institución.

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Los mensajes estaban dirigidos tanto a estudiantes como a personal docente y administrativo.

OIJ decomisó dispositivos electrónicos

A partir de la denuncia, los agentes realizaron diferentes diligencias que permitieron identificar al menor como sospechoso del delito de intimidación pública.

El operativo se realizó a las 6 a. m. de este martes, bajo dirección funcional del Ministerio Público. Durante el allanamiento, los agentes decomisaron un teléfono celular y una computadora.

El menor se remitió a la Fiscalía Penal Juvenil de Puriscal, donde se determinará su situación jurídica.

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