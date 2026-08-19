Menor desparece en Tilarán y OIJ pide ayuda urgente

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó a una menor como desaparecida y publicó su imagen en busca de colaboración ciudadana.

Según la información oficial, se trata de Nayeli Jaime Gutiérrez, de 14 años.

A la menor la reportaron como desaparecida este 18 de agosto de 2026. No obstante, la última vez que la vieron fue el 14 de agosto en Cabeceras de Tilarán, Guanacaste.

Finalmente, si usted tiene información que pueda ayudar a ubicar a la menor, puede comunicarse al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

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Por: Camila Rosales Méndez

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