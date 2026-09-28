Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a una menor reportada cómo desaparecida.

A la adolescente, Marypaz Benavidez Chacón, de 14 años, la vieron por última vez el 30 de agosto de 2026, en San Josecito de San Rafael, Heredia.

El OIJ reportó su desaparición el 3 de septiembre de 2026 y solicita a quienes tengan información de la menor que pueda contribuir con su ubicación comunicarse con las autoridades. Las personas pueden brindar información de manera confidencial al número 800-800-0645.

Por; Camila Rosales Méndez

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