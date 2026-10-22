Menor citaba a sus víctimas y las asaltaba con armas de fuego

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Un menor de 15 años se detuvo durante un allanamiento en una vivienda ubicada en la urbanización El Tejar, en El Roble de Alajuela, como sospechoso de cometer varios robos agravados contra personas que contactaba mediante redes sociales.

¿Cómo operaba el sospechoso?

La investigación inició en agosto de este año, luego de que agentes de la Sección de Asaltos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibieran varias denuncias relacionadas con estos hechos.

Según las pesquisas, las víctimas eran contactadas mediante una plataforma de ventas en línea de una red social, donde se ofrecían teléfonos celulares de alta gama.

Posteriormente, se citaban en un lugar para concretar la supuesta compra. Sin embargo, al llegar al punto acordado, un sujeto las despojaba de sus dispositivos mediante amenazas, en algunos casos con un arma de fuego.

Los investigadores identificaron un patrón común en los asaltos: se utilizaba el mismo número telefónico para contactar a las víctimas y, después de cometer los robos, el sospechoso huía en un automóvil.

¿Qué decomisó el OIJ?

Durante la diligencia, los agentes decomisaron prendas de vestir que, en apariencia, se utilizaron durante los hechos, un teléfono celular y otros elementos de interés para la investigación.

El menor quedó a las órdenes de la Fiscalía Penal Juvenil, instancia que determinará su situación jurídica.