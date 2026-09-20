Menor de edad muere tras descarga eléctrica

Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

La Cruz Roja confirmó la muerte de una menor de edad tras sufrir una descarga eléctrica. El hecho se reportó en el sector de Aserrí.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la menor?

Según el reporte, la víctima se encontraba entró en contacto con un cable de electricidad.

“A la menor se le realizaron inicialmente maniobras básicas de reanimación y posteriormente maniobras avanzadas, sin obtener respuesta, por lo que quedó sin signos vitales en la escena”, dijo la Cruz Roja.

Otro paciente atendido

En en lugar también se atendió a un hombre adulto, quien no ameritó traslado hacia un centro médico.

Información en desarrollo.

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Imagen con fines ilustrativos.