Un menor de dos años cayó en una especie de fosa de cuatro a cinco metros en Curridabat de San José.

La alerta ingresó a las 2:47 p. m. y, según los socorristas, la primera unidad en llegar al sitio corroboró la situación, aunque en un inicio no logró establecer contacto visual con el menor.

Al lugar se desplazaron una Unidad Básica, una Unidad Avanzada y personal especializado en rescate. Tras varios minutos de maniobras, lograron extraer al niño y trasladarlo en condición crítica al Hospital Nacional de Niños.

De acuerdo con los reportes de la Cruz Roja, el menor presentaba tierra en su boca al momento del rescate.

Las autoridades mantienen las investigaciones sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.