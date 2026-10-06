Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre la desaparición de una menor y solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizarla.

Según informaron las autoridades, se trata de Sindel Ariani Benavides Vargas, de 14 años. La última vez que la vieron fue en San Josecito de San Rafael, Heredia, el pasado 2 de octubre.

La denuncia por su desaparición fue interpuesta este martes 6 de octubre.

Si usted cuenta con información que permita localizar a la menor, puede comunicarse a la línea 800 8000 645, del OIJ.

Por: Camila Rosales Méndez

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