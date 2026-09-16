Menor de 13 años desaparece en río de Heredia

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense mantiene un operativo de búsqueda tras el reporte de un accidente acuático que involucra a un menor de 13 años en el sector de Las Orquetas, en Río Frío de Sarapiquí, Heredia.

Según indicaron los familiares, el menor fue arrastrado por la corriente del río, por lo que los equipos de emergencia iniciaron las labores de búsqueda en la zona.

En este momento

En el sitio trabajan dos ambulancias de la Cruz Roja Costarricense, además de personal especializado en labores de buceo.

Los socorristas mantienen el operativo en distintos puntos del sector con el objetivo de localizar al menor.

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Un problema que complica las cosas

Las condiciones del tiempo dificultan el trabajo de los equipos de rescate, debido a las lluvias constantes que afectan la zona.

La Cruz Roja informó que mantendrá las labores de búsqueda y comunicará nuevos detalles conforme avance el operativo.