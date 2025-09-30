Por medio su oficina de prensa, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se refirió a la muerte de un menor de un año en el Hospital de Niños.

¿Qué sucedió?

El niño ingresó al centro médico de la capital proveniente del hospital de San Vito, Coto Brus.

Según el informe preliminar, cuando los médicos le atienden, se percatan que presenta lesiones que no coinciden con la versión de lo que supuestamente ocurrió.

Conclusiones de los médicos

Tras el análisis, los médicos se percatan que podría ser un caso de un supuesto Síndrome del Niño Agredido.

¿Qué es eso?

Según Liliana Mora Fonseca, de la Revista Digital de Ciencias Penales de Costa Rica, este síndrome:

"Alude a toda forma de agresión ejercida en contra de un menor de edad que afecta su salud en el contexto de una relación de poder, normalmente perpetrado por quienes se encargan de su cuido".

¿OIJ tomó acciones al respecto?

La madre del menor fue detenida en el centro médico.

El caso se encuentra en investigación.