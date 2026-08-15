Menor con tobillera es detenido por amenazar de muerte a ministro de Justicia

Un adolescente de 16 años, quien utilizaba tobillera electrónica, fue detenido por agentes de la Sección Penal Juvenil del OIJ, como sospechoso de amenazar de muerte al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, y a miembros de su familia.

La captura ocurrió la noche de este viernes en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, luego de que el ministro acudiera al OIJ para presentar las pruebas y formalizar la denuncia.

¿Quiénes más fueron amenazados?

Las amenazas también se dirigieron contra Esteban Aguilar, hermano del ministro y exfiscal de Cibercrimen. Los sospechosos habrían utilizado Facebook para enviar los mensajes.

Según las autoridades, dos personas más permanecen bajo investigación y estarían plenamente identificadas.

¿Por qué comenzaron las amenazas contra el ministro?

Las amenazas estarían relacionadas con una decisión tomada por el Ministerio de Justicia sobre la posible salida de prisión de un hombre señalado como hermano de dos presuntos líderes de la banda conocida como Los Lara, vinculada con actividades criminales en el sur de San José.

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El sujeto, quien cumplía una condena de 20 años, inicialmente tenía prevista su salida para este lunes. Sin embargo, tras una recomendación del Instituto Nacional de Criminología, una jueza ordenó realizar un nuevo cómputo de la pena y ahora su salida quedó prevista para 2027.

Ministro asegura que no se dejará intimidar

Tras recibir las amenazas, Gabriel Aguilar publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que no permitirá que las intimidaciones frenen los cambios que impulsa en el sistema penitenciario.

El OIJ mantiene la investigación para determinar la participación de los otros sospechosos en las amenazas contra el ministro y su familia.