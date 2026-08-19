Video capta cómo policías atendieron emergencia de menor que cayó desde el piso 12

Un niño de 12 años cayó desde el piso 12 de una torre residencial ubicada en Rincón de Sabanilla, en San Pablo de Heredia.
El menor sufrió múltiples lesiones y fue trasladado en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.
El video muestra el amplio despliegue de las autoridades para resguardar al menor y agilizar su traslado hasta el centro médico.
La Cruz Roja movilizó una unidad de soporte básico, una de soporte avanzado y un vehículo operativo para atender la emergencia.
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El menor permanece hospitalizado mientras los cuerpos de emergencia y las autoridades investigan las circunstancias que provocaron que cayera desde el piso 12.
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