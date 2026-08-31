Menor de 15 años lucha por su vida tras ser atropellado

El adolescente fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Batán luego de ser víctima de un atropello.

Accidente ocurrió en Matina

El hecho se registró a las 7:47 p. m. en Matina, Limón, donde un vehículo liviano atropelló al menor de 15 años.

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Menor quedó en condición crítica

De acuerdo con el reporte de atención, el joven presentó múltiples lesiones y se encontraba en condición crítica.

Una unidad de soporte básico de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y trasladó al menor a la Clínica de Batán para recibir atención médica.