Asesinan menor de 17 años a balazos

Un menor de 17 años murió tras recibir múltiples impactos de bala la noche de este miércoles en Puntarenas.

Encontraron al menor sin signos vitales

La Cruz Roja recibió el reporte a eso de las 8:44 p. m. en Chacarita, específicamente en el sector de Pueblo Redondo.

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Al lugar acudió una unidad básica de atención. Los paramédicos encontraron al joven con múltiples heridas de bala y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

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