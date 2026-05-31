Menor de 17 años es brutalmente asesinado dentro de un bar

Un adolescente de 17 años murió tras recibir un disparo durante una riña que se desató dentro de un bar en Chomes de Puntarenas.

Violenta pelea terminó en tragedia

De acuerdo con la información confirmada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el menor aparentemente participaba en una disputa dentro del establecimiento cuando, por razones que aún se investigan, recibió un impacto de bala en el tórax.

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Menor fue trasladado de emergencia

Tras resultar herido, el joven fue llevado en un vehículo particular al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas. El ingreso al centro médico se registró a las 12:17 a. m. de este domingo.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el adolescente fue declarado fallecido poco después de su llegada.

OIJ investiga lo ocurrido

Agentes judiciales se desplazaron al hospital para realizar el levantamiento del cuerpo y coordinar su traslado a la Morgue Judicial.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la riña y determinar la identidad y responsabilidad de las personas involucradas en el hecho.