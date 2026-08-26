Varios sujetos apuñalan menor de 15 años en el cuello

A un menor de tan solo 15 años lo atacaron con arma blanca entre varios sujetos durante la madrugada de este miércoles en el barrio Santa Luisa, en Liberia, Guanacaste.

El hecho ocurrió en vía pública y, por razones que aún se desconocen, varios hombres lo habrían abordado y agredido.

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Hieren a menor en el cuello y espalda

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el menor sufrió heridas de arma blanca en el cuello y la espalda. Fue atendido por paramédicos y trasladado en condición crítica al Hospital Enrique Baltodano de Liberia.

Sospechosos huyeron

Los sujetos que habrían participado en la agresión se dieron a la fuga.

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El caso quedó bajo investigación de las autoridades para determinar qué provocó el ataque y localizar a los responsables.

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