Menor de edad muere en accidente de tránsito

Un menor de 15 años murió la tarde de este jueves luego de sufrir un violento accidente de tránsito en el sector de La Roca, en Miramar de Puntarenas.

El reporte sobre la colisión ingresó a las 5:34 p. m. Según la información preliminar, el menor viajaba en una motocicleta cuando, por circunstancias que las autoridades investigan, perdió el control e invadió el carril contrario.

En ese momento, la motocicleta colisionó contra otro vehículo similar.

Otro motociclista resultó herido

El conductor de la segunda motocicleta, un hombre de apellido Herrera, de 35 años, sufrió varias heridas como consecuencia del impacto.

Personal de la Cruz Roja atendió al hombre en el lugar y posteriormente lo trasladó al Hospital Monseñor Sanabria para recibir atención médica.

Mientras tanto, los equipos de emergencia confirmaron que el menor falleció en el sitio debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la colisión.

Autoridades investigan las causas del accidente

Después del accidente, las autoridades remitieron el cuerpo del menor a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.

Las circunstancias que provocaron la colisión todavía se encuentran bajo investigación. Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.